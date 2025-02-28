شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: المتحدة تقدم الدراما من محافظات مختلفة علشان الجمهور يحس إن مكانه متشاف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدراما الرمضانية هذا العام مختلفة لانه سيتم عرض المشاكل الاجتماعية والواقعية ومحافظات مصر فى دراما مختلفة ومتنوعة.

وأضافت علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن الدراما هذا العام متنوعة من أماكن مختلفة من محافظات الجمهورية علشان يحس الجمهور إن مكانه متشاف".

ولفت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، إلى أن مسلسل "اخواتى" لمحمد شاكر خضير مميز وهو من أهم المخرجين، والتركية عاملة حالة من نجمات وهو مميز ومحصلش من فترة فى رمضان ومسلسل دمه خفيف، موضحة أن الاربع اخوات فى المسلسل طيبات".

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