شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 1.. أحمد مالك يواعد فرح يوسف وطه دسوقى يواعد جالا هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، قيام "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي باحضار الطعام للأطفال داخل دار الأيتام، وبعر المشهد عن مدى سعادتهم.

ذهب "ولعة" أحمد مالك لمقابلة فرح يوسف التى يواعدها، وأثناء تناول الطعام سوياً، أخبرها بأنه يريد الزواج منها، ولكنها أخبرته بأن من الصعب بسبب أن لديها ابن وأخبرها بأنه سيقوم بتربيته، واخبرته بموافقتها على شرط أن يترك دار الأيتام ولكنه رفض وأخبرها بأنه من المستحيل ترك الأطفال وأنهم امانة فى رقبته هو و"مفتاح" طه دسوقي.

انتقل المشهد إلى "مفتاح" الذى ذهب لمقابلة "سعاد" جلا هشام، وطلبت منه المال بسبب ان شقيقها سيضطر لاجراء عملية الفتاء، واتصل بصديقه "ولعة" ولطب منه أن يخوض مباراة ملاكمة حتى يحصل على المال دون أن يخبره بأن هذا املال لأجل "سعاد" بسبب عدم ارتياحه لها.

وظهر محمود حميدة، في دور مدير دار الأيتام، وأجرى لقاء مع إحدى القنوات الفضائية وظهر خلال اللقاء كشخصاً صالح يخاف على الأطفال الأيتام وتظاهر بالبكاء.

وانتقل المشهد إلى "ولعة" احمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي، و"قطايف" معتز هشام و"ألمظ" فليكس، أثناء وجودهم داخل الحبس بعد القاء الشرطة القبض عليهم، ورغم ان إحدي السجناء حاول تعنيفهم إلا أنهم أستطاعوا السيطرة على الحبس خاصة "مفتاح".



قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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