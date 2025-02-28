شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال.. هنيدي يطلب من شاهد على حادث قتل "يشيل القضية" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، طلب الفنان محمد هنيدي "عبد الستار الكف"، من شاهد على حرق "المعلم حسين الدكر" لأرض شخص يدعى عباس وقتل نجليه، أن يستغل فرصة تتمثل في أن "يشيل القضية".

وطمأن هنيدي الشخص، ألا يحصل على إعدام، ولكن فقط مؤبد 25 عاما، كما يجعل القاتل أن يجلب جاموستين لزوجته تساعدها في معيشتها وقت حبس زوجها.



تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول شخصية المحامي عبد الستار الكف، الذي يتعرض إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالم مغاير تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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