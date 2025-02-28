شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: أراهن على "ولاد الشمس" .. ومنى الشاذلى: انتى ناقدة فنية من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تسمية المسلسل بـ"النص"، بهذا الاسم يعود إلى أن النشال الحقيقى فى المسلسل وكان يقاوم الإنجليز عن طريق نشل الضباط والعساكر

وعن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" قالت علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبتنمش وبتحاول بقدر الإمكان وهى تكسب الرهان فى مسلسل "ولاد الشمس".

وقالت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، أراهن على مسلسل "ولاد الشمس" فى رمضان هيجذب شرائح مختلفة فى المجتمع، وفيه رسالة وتفاصيل وهو مهم.

وأشادت منى الشاذلى بالكاتبة الصحفية علا الشافعى، قالة:" كلامك له وزن كبير لأنك ناقدة فنية من العيار الثقيل".

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