شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 1.. محمود حميدة يضمن ولعة ومفتاح ويخرجهما من القسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ظهور محمود حميدة، في دور مدير دار الأيتام، وأجرى لقاء مع إحدى القنوات الفضائية، وظهر خلال اللقاء كشخص صالح يخاف على الأطفال الأيتام وتظاهر بالبكاء.

وانتقل المشهد إلى "ولعة" احمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي، و"قطايف" معتز هشام و"ألمظ" فليكس، أثناء وجودهم داخل الحبس بعد القاء الشرطة القبض عليهم، ورغم ان إحدي السجناء حاول تعنيفهم إلا أنهم أستطاعوا السيطرة على الحبس خاصة "مفتاح".

وظهرت مريم الجندي، في دور صحفية وأثناء حديثها مع رئيس التحرير الذى يجسده إسماعيل فرغلي، واذى أخبرها برفدها لتظهر الصدمة على وجهها.

وانتقل المشهد إلى محمود حميدة الذى قام بتعنيف المساعد الخاص به بعد أن نسى وضع منديل بالجاكيت قبل ظهور على شاشة التلفاز وأمره بحبس نفسه، فيما تلقى اتصالاً هاتفياًأخبره بالقبض على "ولعة ومفتاح وقطايف وألمظ" وقام بالذهاب اليهم وضمنهم، وأخبرهم بأنه ما زال يريد شنطة المال.

وشهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، هروب "مفتاح" طه دسوقي و"ألمظ" فليكس و "قطايف" معتز هشام من الشرطة والذهاب إلى "شعيب" الحلاق، علاء مرسي، وظهروا فى مشهد بشكل كوميدي حيث قام بحلاقة شعرهم.

واستكملت الأحداث بمعرفة الشرطة مكانهم والقاء القبض عليهم داخل محل حلاقة "شعيب"، وأثناء وضعه فى سيارة الشرطة، جاء بنفسه "ولعة" أحمد مالك، ليسلم نفسه معهم، ليعبر من خلال المشهد عن مدى الصداقة بينهما وأن بالرغم من عدم عثور الشرطة عليه إلا أنه ذهب مع أصدقائه.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025