شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد طارق: أحمد مكى أخذ خطوة جريئة فى "الغاوى" هتعجب الناس والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد طارق المنتج وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "الغاوى" لأحمد مكى أخذ خطوة جريئة هتعجب الناس، لانه خرج برة جلابية الكبير، وبيقدم دور جديد هو نفسه بيحبه، لأنه بيحب الحمام وغاويه".

وأضاف أحمد طارق،خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، أن أحمد مكى بيضطر أنه يعمل حاجات هو مش عاوز يعملهان ودوره حلو ومن برومو بيظهر أنه جميل، ان محمد هنيدى فى مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بيقدم حاجة بين الجيل القديم والمستقبلى.

ولفت أحمد طارق إلى أن التنوع فى الدراما الرمضانية على شاشات المتحدة يعطى مجال لعرض المنصات بشكل مختلف ومتنوع، هتلاقى شعبى وصعيدى وكوميدى واجتماعى، وكل حاجة لقيتها حلوة بسبب اختيار المخرجين المتميزين.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

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