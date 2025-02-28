شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال.. هنيدي يغضب لحمل زوجته في بنت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، ظهور الفنان محمد هنيدي "عبد الستار الكف"، في مشهد كوميدى عندما رد على أهل القتيلة، بعد حصوله على براءة لزوجها القاتل، حيث وصفوه بمعدوم الضمير والمرتشى والفاسد والمجرم، فرد بأن دعوات المظلومين تجعله ينجح ويتألق.

وثار غضب هنيدي، عندما شاهد أقارب زوجته القادمون من كندا يأكلون على مائدة بمنزله، مما أحزن زوجته مقبولة "سما إبراهيم"، والتي أخبرته بأنه حامل في الشهر الرابع، في بنت، والذي لم يجعله سعيدا وأخبرها بأنه من الخطر إجهاضها، فيطردها من غرفته.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول شخصية المحامي عبد الستار الكف، الذي يتعرض إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالم مغاير تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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