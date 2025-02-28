شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال.. هنيدى يطلب رشوة من قاتل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال، دفاع المحامى عبد الستار الكف "محمد هنيدي" عن المتهم بقتل زوجته، والذى نفى قتل المتهم بطل كمال الأجسام شعبان الأخضر، لزوجته الفنانة إلهام الشوربجي.

وفاجأ هنيدي أن القاتل هو شقيق شعبان التوأم، واسمه رمضان، وأثبت ذلك بمستند القيد العائلي، وأكد أن المتهم كان يذبح عجلا لتوزيعه على الفقراء، خاصة وأنه في العام 2005 وصل كيلو اللحمة إلى 25 جنيها، ولا يستطيع أحد شرائه، فيتصدق شعبان على الفقراء ورمضان يقتل، وأن رجب الأخضر هو والدهما، وسمى بالأخضر لأنه يتاجر في الدولار، ولكنه لم يكن ذلك فكان يتاجر في البانجو وكان شائعا وقتها.



وذكر هنيدي، أن رمضان الأخضر مات في حادث حريق، مطالبا ببراءة شعبان الأخضر.



وفي مشهد كوميدي، طلب هنيدي من المتهم في قفص الاتهام، أن يحضر والده الأموال له في حقيبة ويسلمها له في كافيه "الوزة البيضاء" خلف المحكمة، ويرد على اعتراف المتهم بالقتل، بأنه يشعر بأنه لم يقتل.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول شخصية المحامي عبد الستار الكف، الذي يتعرض إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالم مغاير تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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