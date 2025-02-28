شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 1.. سقوط مفتاح وألمظ وقطايف فى قبضة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، هروب "مفتاح" طه دسوقي و"ألمظ" فليكس و"قطايف" معتز هشام من الشرطة والذهاب إلى "شعيب" الحلاق، علاء مرسي، وظهروا فى مشهد بشكل كوميدي حيث قام بحلاقة شعرهم.

واستكملت الأحداث بمعرفة الشرطة مكانهم والقاء القبض عليهم داخل محل حلاقة "شعيب"، وأثناء وضعه فى سيارة الشرطة، جاء بنفسه "ولعة" أحمد مالك، ليسلم نفسه معهم، ليعبر من خلال المشهد عن مدى الصداقة بينهما وأن بالرغم من عدم عثور الشرطة عليه إلا أنه ذهب مع أصدقائه.

وبدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بانتظار "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي لصديقهما اللذان سرقا إحدي الشنط "ألمظ" فليكس و "قطايف" معتز هشام، ولكن الشرطة قامت بمطاردتهم.

وأظهرت مطاردة الشرطة لللأربعة مهاراتهم في الهروب، حيث اظهر "ولعة" احمد مالك مهارته في قيادة الدراجة البخارية، ومهارة "مفتاح" طه دسوقي فى الجرى والهروب هو و"ألمظ" و"قطايف"، كما أدى طه دسوقي قفزة خطرة من مبنى لمبنى مجاور أثناء المطاردة.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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