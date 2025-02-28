مي عمر تطلق مسابقة لمسلسلها إش إش .. تعرفوا إلى التفاصيل

مسابقة مي عمر لمسلسلها "إش إش"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 مساءً - أطلقت النجمةمسابقة لمسلسلها الرمضاني "إش إش"، والمقرر عرضه على قناة "MBC مصر"وتصل قيمتها إلى 20 ألف جنيهًا .أعلنت الفنانةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مسابقة لمسلسلها الرمضاني "إش إش"؛ حيث قالت : "انتظروا اليوم الساعة ٨ مساءً .. أغنية حارق ناس كتيرة من مسلسل إش إش علي جميع منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بي".وأكملت مي عمر : "وأكتر ١٥ واحد هيعلقوا على الأغنية عندي ويجاوبوا علي السؤال هيكسبوا ٢٠ ألف جنيه .. مدة المسابقة ٢٤ ساعة.. إش إش فى رمضان 2025".

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قصة مسلسل إش إش

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.توضحعبر بيان صحفي من قناة mbc مصر، أنها تقدم مثل هذه الشخصية للمرة الأولى في مسيرتها موضحة: "أؤدي شخصية شروق وهي راقصة ولكنها ترفض هذا العالم وتُحاول تطوير شخصيتها والابتعاد عن هذا المجال، لكن الظروف تكون أقوى منها وتضطرها للقيام بأعمال ترفضها ضمنياً.مضيفة: "عندما قرأت النص وقعت في غرام الشخصية وتعاطفت معها، فهذا العالم جديد بالنسبة لي وبه الكثير من الخفايا والاسرار، فهم بشر لديهم حكايات ونقاط قوة وضعف ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى من يُساندهم ويدعمهم نفسياً".مسلسل "إش إش" بطولة:، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراجمسلسل اش اش لـ، من المقرر عرضه حصريا عبر قناة mbc مصر وmbc دراما ومنصة «شاهد» الرقمية.

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