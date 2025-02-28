أحمد السقا يروّج لـ العتاولة 2 بأغنية جديدة مع أبطال المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 مساءً - روّج الفنان أحمد السقا للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" والذي سيتم عرضه بموسم دراما رمضان 2025 وذلك من خلال نشر أغنية جديدة بعنوان "بوم بوم".
وعلق الفنان أحمد السقا على مقطع الفيديو قائلًا: " العتاولة على كله معلمين .. جاهزين؟!".
كما تم طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لمنصة "شاهد" على يوتيوب، وقد تجاوزت الـ15000 مُشاهد في 6 ساعات فقط منذ طرح الأغنية.
ويشهد موسم دراما رمضان 2025 عرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي تبدأ الحلقات الأولى منه بمفاجأة نجاة "عيسى الوزان" والذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة من الموت في حادث سيارة، وعودة "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا إلى عالم الإجرام لسداد تكلفة علاج ابنته.
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ومن أبرزهم: الفنانة فيفي عبده والتي تجسّد شخصية "شديدة" وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور، وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسّد شخصية زوجة خضر - طارق لطفي حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
ومن النجوم الذين تمت إضافتهم للمُشاركة ببطولة مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية "عدولة"، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما، بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة، فيما تشارك الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف.
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أحمد السقا يُشوق الجمهور ومُتابعيه للجزء الجديد من "العتاولة"وكان قد نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أغنية "بوم بوم" من مسلسل "العتاولة 2" والتي قام بغنائها بصحبة أبطال المسلسل وهم طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة وعدد من الفنانين المُشاركين ببطولة المسلسل.
وعلق الفنان أحمد السقا على مقطع الفيديو قائلًا: " العتاولة على كله معلمين .. جاهزين؟!".
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A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg)
كما تم طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لمنصة "شاهد" على يوتيوب، وقد تجاوزت الـ15000 مُشاهد في 6 ساعات فقط منذ طرح الأغنية.
تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"يُذكر أن بعد النجاح الكبير للجزء الأول من مسلسل "العتاولة"والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2024، وجسد بطولته العديد من النجوم، ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي.
ويشهد موسم دراما رمضان 2025 عرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي تبدأ الحلقات الأولى منه بمفاجأة نجاة "عيسى الوزان" والذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة من الموت في حادث سيارة، وعودة "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا إلى عالم الإجرام لسداد تكلفة علاج ابنته.
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ومن أبرزهم: الفنانة فيفي عبده والتي تجسّد شخصية "شديدة" وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور، وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسّد شخصية زوجة خضر - طارق لطفي حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
ومن النجوم الذين تمت إضافتهم للمُشاركة ببطولة مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية "عدولة"، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما، بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة، فيما تشارك الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».