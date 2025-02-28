يوسف شعبان يتحدث عن بدايته الفنية واكتشاف موهبته على يد محمود مرسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 مساءً - يعد الفنان يوسف شعبان واحدًا من أبرز النجوم السينما المصرية والعربية، كما كان له العديد من المُشاركات بعدد من المسلسلات التلفزيونية والتي تعد من كلاسيكيات الدراما العربية والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

يوسف شعبان والنجاح في السينما على مدار نصف قرن

وخلال مسيرته الفنية والتي استمرت لما يتجاوز النصف قرن، نجح الفنان يوسف شعبان في أن يكون واحدًا من كبار نجوم السينما، حيث شارك ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار المخرجين والفنانين.



وجاءت البداية السينمائية للفنان يوسف شعبان في عام 1961 حينما شارك ببطولة فيلم "في بيتنا رجل" أمام الفنان العالمي عمر الشريف ومجموعة كبيرة من نجوم زمن الفن الجميل لينطلق عقب ذلك في مسيرته الفنية والتي امتدت لما يتجاوز الـ50 عاماً أمام كبار الفنانين.

يوسف شعبان يتحدث عن بداية احترافه التمثيل

وكان قد تحدث الفنان يوسف شعبان عن بدايه احترافه لمجال التمثيل خلال لقاء تلفزيوني، حيث قال بأن من رشحه لبطولة أول عمل فني هو الفنان محمود مرسي حيث رشحه لبطولة السهرة الدرامية "الحب الكبير" وكان حينها مازال يدرس في معهد الفنون المسرحية.



وخلال اللقاء أوضح الفنان يوسف شعبان بأن الفنان محمود مرسي كان أستاذه في المعهد وهو من رشحه لأداء دور البطولة، وجاءت السهرة الدرامية من إخراج محمود مرسي وشارك في بطولتها كل من صلاح قابيل، ليلى طاهر، محسنة توفيق وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 فبراير عام 2021 عن عمر ناهز الـ85 عامًا، تاركًا إرثُا فنيُا قارب الـ350 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والتي حقق من خلالها مكانة خاصة لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.

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