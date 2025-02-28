7 مسلسلات ينطلق عرض حلقاتها اليوم.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 مساءً - يشهد اليوم الجمعة انطلاق عرض عدد من مسلسلات موسم دراما رمضان 2025 يصل عددها إلى 7 أعمال، حيث أعلنت القنوات التليفزيونية وكذلك المنصات الرقمية عن مواعيد عرض أعمالها الجديدة التي تنافس بها خلال الموسم، على أن يتم استكمال عرض باقي المسلسلات غداً السبت الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

شهادة معاملة أطفال أول مسلسل يعرض اليوم

أول المسلسلات التي ينطلق عرضها اليوم، "شهادة معاملة أطفال" على قناة CBC الساعة 6.30 مساء وأيضاً على قناة DMC الساعة 7.45، ويأتي العمل من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، علاء مرسي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز.

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المداح – أسطورة العهد على قناة mbc مصر



وينطلق عرض "المداح – أسطورة العهد" اليوم الجمعة الساعة 7 مساء على قناة mbc مصر، والعمل من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، دارين حداد، تامر شلتوت، حنان سليمان، أحمد ماهر، محسن محيى الدين، محمد علي رزق، طارق النهري، حسني شتا، صبحي خليل. و من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد سمير فرج.

أشغال شقة جداً الساعة 8 مساء

وعلى نفس القناة mbc مصر ينطلق عرض مسلسل "أشغال شقة جداً" الساعة 8 مساء وياتي من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب واخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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مسلسل "80 باكو"



وكذلك مسلسل "80 باكو" ينطلق عرضه اليوم الجمعة على شاشة mbc مصر الساعة 9 مساء، وياتي من بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، والعمل من إخراج كوثر يونس، ومن تأليف غادة عبد العال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول مصففة الشعر الموهوبة بوسي التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها لتخوض رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات.

كامل العدد ++ ينطلق على شاهد و ON

مسلسل "كامل العدد ++" ينطلق عرضه اليوم على منصة شاهد الساعة 6 مساء وعلى قناة ON الساعة 7 مساء، ويأتي من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.

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"الكابتن" على قناة dmc



وينطلق عرض مسلسل "الكابتن" اليوم على قناة dmc الساعة 7 مساء من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال واسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى

ولاد الشمس يعرض اليوم على قناتين

ومن المسلسلات التي تنطلق اليوم، "ولاد الشمس" الذي يعرض على على قناة on الساعة 7.45 مساء وعلى قناة CBC الساعة 9.45 مساء، ويأتي من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios.

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