في أشغال شقة جدًا .. هشام ماجد وأسماء جلال يقعان في المشاكل بسب عاملة المنزل

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مسلسل أشغال شقة جدا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 مساءً - يواصل النجمانفي مسلسل "أشغال شقة جدًا" رحلة البحث عن عاملة منزل من أجل مساعداتهما في تربية أطفالهما وفي ترتيب شؤون المنزل.وفي الحلقة الأولى من المسلسل تعاقد "الدكتور حمدي –" وزوجته "ياسمين –" مع عاملة منزل أفريقية تدعى "مدينة" ورغم نجاحها في إدارة شؤون منزلهما، إلا أن المشاكل قد ظهرت سريعًا بسب تناولها كميات كبيرة جدًا من الطعام.وخلال الحلقة لجأ "الدكتور حمدي لـ "عربي – مصطفى غريب" من أجل مساعدته في حل هذه المشكلة، ليقوم الأخير بدعوتهم في حفل زفاف أشخاص لا يعرفونهم لمجرد احتوائه على "بوفيه مفتوح" من أجل "مدينة"، وما يترتب عليه أن تقوم بأكل معظم طعام "البوفيه"، ما يوقعهم في مواقف محرجة.في الموسم الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي () وزوجته الإعلامية ياسمين () مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.ودارت أحداث الجزء الأول من أشغال شقة في إطار كوميدي، حول الزوجين حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.مسلسل "أشغال شقة جدًا" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب واخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.يعرض مسلسل أشغال شقة جدا على قنوات Mbc مصر و Mbc مصر دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت العاشرة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

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