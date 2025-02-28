نور النبوي يشارك في الجزء الثاني من فيلم "City of Life" ويواصل تألقه الفني

ميرنا وليد - بيروت - بعد 16 عامًا من نجاح الجزء الأول، يعود فيلم "City of Life" بجزء ثاني يشارك فيه الممثل المصري نور النبوي.

الفيلم الذي أخرجه علي مصطفى، حقق نجاحًا كبيرًا في 2009، ويركز على التنوع الثقافي في دبي. الجزء الثاني يتبع قصة "مالك"، الشاب المصري الذي يعود إلى دبي بعد وفاة والده، ويبدأ حياة جديدة في الجامعة حيث يلتقي بشخصيات متنوعة، بما في ذلك "فيصل" الذي يؤديه سعود الكعبي. يضم الفيلم طاقمًا دوليًا من نجوم مثل لين ين، أمير المصري، وآلان سعادة.

يححق نور النبوي نجاحًا متزايدًا، حيث يعتبر من أبرز الممثلين الشباب في السينما المصرية والعربية، ويحقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية، مثل "الحريفة 2: الريمونتادا" و"6 شهور"، بالإضافة إلى مشاركته في دراما رمضان في مسلسلات بارزة.