رحمة رياض تبكي القلوب بشارة مسلسل "العشرين" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض شارة المسلسل العراقي الرمضاني "العشرين"، الذي يتناول العمليات الإرهابية لتنظيم داعش وما خلّفه من دمار في العراق.

الأغنية، التي تحمل اسم المسلسل، تُجسّد مشاعر الحنين والفقدان بصوت دافئ ومؤثر، لتكون التجربة الرابعة لرحمة في غناء شارات المسلسلات، مؤكدة قدرتها على نقل روح العمل بإحساس عالٍ.

كتب ولحّن الأغنية سيف الفارس بكلمات مؤلمة تعبّر عن هوية العراقيين في الحزن والإنتظار، بينما تولّى محب الراوي التوزيع، مضيفًا بُعدًا دراميًا عميقًا.

يُذكر أن "العشرين" هو الجزء الثاني من مسلسل "العشرة"، الذي تناول قصص شهداء العراق وتأثير فقدانهم على عائلاتهم، وسيُعرض على قناة الرابعة خلال شهر رمضان.

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