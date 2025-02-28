شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا.. القصة وأبطاله ومواعيد وقنوات العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم حسن الرداد والنجمة إيمى سمير غانم مسلسل عقبال عندكوا خلال موسم رمضان، والذى يقدما فيه شخصيات مختلفة ومتعددة، وتدور قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عقبال عندكوا

يعرض مسلسل" عقبال عندكوا" على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، كما سيعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، بالتزامن لعرضه على منصة watchit.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

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