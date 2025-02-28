شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن.. أرواح ركاب الطائرة تطارد أكرم حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن، وفاة ركاب الطائرة التي كان يقودها كابتن حسام عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، بعد سقوط الطائرة إثر إصابة محركها بخلل.

وظهر عدد من الركاب، لكابتن حسام أثناء وجوده في المستشفى، بنفس الهيئة التي ماتوا عليها بعد سقوط الطائرة، حيث يراهم هو فقط ولا يراهم أحد غيره.

ويؤدي دور الركاب، الفنانة سوسن بدر والفنان محمد رضوان، والفنان أحمد الرافعي، والفنان سامي مغاوري، والفنانة رحمة أحمد فرج.

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك فى بطولته أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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