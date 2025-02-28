شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاثة أعمال.. أروما ستوديوز تشارك فى النصف الأول من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك اروما ستوديوز - تامر مرتضى، في النصف الأول من الموسم الرمضاني الجاري بثلاثة مسلسلات كبرى تنتمي لنوعية الأعمال الكبرى إنتاجية، والتي تؤكد توجه الشركة منذ دخولها الإنتاج في تقديم أعمال مختلفة وتتميز بالابهار والامتاع، وتناقش قضايا اجتماعية هامة.



وتأتي أولى هذه الأعمال الجزء الثاني من الإنتاج الضخم جودر 2، والذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، وأدخل الدراما المصرية مرحلة جديدة من الامتاع والتقنيات والخدع البصرية وهو من إنتاج الشركة المتحدة، وميديا هاب - سعدي وجوهر- وأروما ستوديوز - تامر مرتضى.

ويلعب بطولة جودر2 النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وتارا عماد ووفاء عامر والكثير من النجوم، العمل من كتابة أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري. يحكي العمل عن ما سيواجه جودر مع أعداءه، ومحاولات الشمعيون استخدامه للوصول الكنوز الأربعة. وسيتم عرضه عبر منصة «Watch it»، وعلى قنوات «On TV و DMC».

ويأتي ثاني الأعمال هو مسلسل النص والذي تتعاون فيه “اروما ستوديوز” - تامر مرتضى. - أيضا مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويلعب بطولته النجم أحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، ودنيا سامي، وميشيل ميلاد، والعمل من إخراج حسام علي، وكتابة عبد الرحمن جاويش، وسارة هجرس، وشريف عبد الفتاح. وتدور أحداثه حول تغير كل شيء في حياة (عبدالعزيز النُص) وتحوله من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع. وسيتم عرضه عبر منصة “Watch It”

وعلى قنوات “ON TV” ومنصة يانجو بلاي.

وثالث الأعمال هو مسلسل الشرنقة، وهو من أعمال Watch It الأصلية ومن إنتاج اروما ستوديوز - تامر مرتضي- والذي تواصل فيه «أروما»، رهانها الناجح والمستمر على تقديم أبطال جدد دائما لأعمالها؛ حيث تقدم النجم أحمد داوود، كبطل في المنافسة الرمضانية للمرة الأولى، ويشارك في بطولته النجوم صبري فواز، وعلي الطيب، ومريم الخشت، ومحمد عبده، وسارة ابي كنعان. والعمل من إخراج محمود عبد التواب، وكتابة عمرو سمير عاطف، وتدور أحداثه حول مُحاسب شاب وطموح يكتشف أعمال مشبوهة وغير قانونية بالشركة، التي يعمل بها، ثم يدخل بسببها في صراعات وتحديات مصيرية، بينما يعيش حياة أخرى موازية تجعله غير مدرك لما يعيشه، فيحاول البحث عن ذاته وفهم حقيقة ما يدور حوله.

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مسلسل النص



الشرنقة