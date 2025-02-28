شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد الحلقة 1.. يوسف عمر يتخفى ويحاول الغش فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل غامض وبنظارات شمسية يدخل يوسف عمر الامتحان متخفياً، ليجلس بجوار زميلته فريدة (لينا صوفيا) ويطلب منها أن تغششه حيث إنه قد دخل الامتحان ولا يعرف عنه شيئاً ولا حتى المادة الخاصة بهذا الامتحان، ليثير التساؤلات حول شخصيته الغامضة.



خلال أحداث الحلقة الأولى لم يظهر لنا الكثير من ملامح شخصية يوسف عمر ب مسلسل كامل العدد، لكننا نستطيع أن نتوقع أنه يجسد شخصية الـ (باد بوي) حيث يبدو أنه أكبر سناً وخبرة من زملائه، وهو يستغل ذلك مقتحماً المساحة الفارغة بجوار زميلته فريدة ليجلس فيها ويطلب منها المساعدة.



ولمزيد من فرض السيطرة والتلاعب بأعصابها، ينظر يوسف إلى فريدة نظرات جريئة، ويغمز لها بعينه ما يتسبب في إرباكها وتعثرها أثناء تحدثها في الموبايل وهي تسير في رواق الجامعة بعد الامتحان.



مسلسل كامل العدد إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.

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