شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 1.. أفان تتر يكشف طفولة أحمد مالك وطه دسوقي بدار الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2025، بأفان تتر كشف عن طفولة "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي ووجودهما داخل دار أيتام، وظهر منذ طفولتهما باتحادهم سوياً ضد أى شخص يحاول تعنيفهم هم وباقى الأطفال، كما ظهر داخل فصل وسأل أحدهما المدرس احنا "ولاد مين".

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025