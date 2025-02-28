شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد 3.. دينا الشربينى تتذكر عيد ميلاد صديقتها الموافق يوم طلاقها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3، مشهدا كوميديا للفنان يوسف عمر "علي"، وهو يحاول الغش بالعافية، إضافة إلى أن جاسيكا حسام الدين "أمينة" تحذر الطلاب من الاحتباس الحراري دون اعتناء منهم، مما جعلها تقف في موقف محرج.

فيما سألت دينا الشربيني "ليلى" صديقتها عن موعد عيد ميلادها، خاصة وأنها تتذكر أنه يوم طلاقها من زوجها عمر، والذي استذكره أحد العاملين في الهايبر الذي تشتري منه ليلى عددا من الطلبات، أنه كان يقوم بتحضيره، ثم تم إلغاء عيد الميلاد.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3، والذي يعرض على قناة "ON"، استعراض مرحلة جديدة في حياة أسرة أحمد "الفنان شريف سلامة"، والتي عبر عنها بتعليقه لافتة أمام منزلهم الجديد مكتوب عليها "بيت العيلة"، والتي نالت إعجاب زوجته ليلى "الفنانة دينا الشربيني".

ويظهر الاستقرار في الأسرة، بمشاهد متنوعة من مساعدة الشقيقين شريف "حمزة دياب"، وفريد "مالك دياب"، ونجاح شريف خلال لعبه في النادي الأهلي والذي يظهر بترحيب الجماهير بوالده

كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، إنجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتستكمل أحداث مسلسل كامل العدد ++ قصة "أحمد" وزوجته "ليلى"، وأبنائهم ليخوضوا قصص جديدة مع عائلتهم في شكل اجتماعي كوميدي.

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