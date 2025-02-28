شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3.. حياة هادئة ومستقرة فى "بيت العيلة" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3، والذي يعرض على قناة "ON"، استعراض مرحلة جديدة في حياة أسرة أحمد "الفنان شريف سلامة"، والتي عبر عنها بتعليقه لافتة أمام منزلهم الجديد مكتوب عليها "بيت العيلة"، والتي نالت إعجاب زوجته ليلى "الفنانة دينا الشربيني".

ويظهر الاستقرار في الأسرة، بمشاهد متنوعة من مساعدة الشقيقين شريف "حمزة دياب"، وفريد "مالك دياب"، ونجاح شريف خلال لعبه في النادي الأهلي والذي يظهر بترحيب الجماهير بوالده.كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، إنجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتستكمل أحداث مسلسل كامل العدد ++ قصة "أحمد" وزوجته "ليلى"، وأبنائهم ليخوضوا قصص جديدة مع عائلتهم في شكل اجتماعي كوميدي.

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