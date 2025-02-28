بتول الحداد تشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية الشابة بتول الحداد عن مشاركتها في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي سيتم عرضه في رمضان 2025.

وكشفت بتول أن ظهورها يبدأ منذ الحلقة الأولى، حيث تجسد شخصية "نعمة"، التي تعمل خادمة في قصر فخم يمتلكه عبد العزيز أبو العزم، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري صلاح عبد الله. ويعيش في القصر مع عائلته التي تضم الممثلة أنوشكا وكريم فهمي وخالد سليم ومحمود ياسين جونيور، وأضافت بتول الحداد أن معظم مشاهدها ستكون مع الممثلة ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أن هناك مفاجأة غير متوقعة ستحدث وتغير مسار حياتها بشكل جذري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها التي تدخلها في معركة شاقة.

يشارك في المسلسل نخبة من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقي، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.