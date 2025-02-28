راندا حافظ تفجع بوفاة والدها

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة المصرية راندا حافظ عبر حسابها عن وفاة والدها و أعلنت ذلك عبر حسابها، الحاج فراج حافظ، حيث علقت كاتبة : "في ذمة الله والدي".

و تلقى منشورها العديد من التعليقات الداعمة و التعزية من متابعيها.

راندا حافظ، التي تتمتع بمسيرة فنية غنائية مميزة، قدمت أعمالًا فنية ناجحة، أبرزها مسلسل "لأعلى سعر"، بالإضافة إلى أغاني مثل "ساكتة عليه"، كما تعاونت مع كبار الشعراء و الملحنين من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫، في ألبومها "أنا أكتر واحدة مبسوطة"، الذي نال إعجاب الجمهور.