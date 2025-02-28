الأزهر الشريف يحرم مشاهدة مسلسل " معاوية "

ميرنا وليد - بيروت - أثار مسلسل "معاوية" جدلاً واسعاً قبل عرضه، حيث أكد علماء الأزهر الشريف في مصر رفضهم القاطع لتجسيد الصحابة في الأعمال الفنية، حيث صرّح الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري، عضو هيئة كبار العلماء، أن تصوير شخصية معاوية بن أبي سفيان، أحد كتّاب الوحي، أمر مرفوض دينياً.

كما أضاف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن مشاهدة المسلسل "حرام شرعاً"، مشيراً إلى أن الأزهر سبق ورفض تجسيد الصحابة في أعمال سابقة مثل "عمر بن الخطاب".

المسلسل، الذي تأجل عرضه منذ الإعلان عنه في 2023، يضم نخبة من الممثلين العرب، بينهم لجين إسماعيل بدور معاوية، وإياد نصار في دور الإمام علي بن أبي طالب، وسهير بن عمارة في دور هند بنت عتبة، تولى إخراجه أحمد مدحت بعد انسحاب طارق العريان، وهو من تأليف الصحفي خالد صلاح، ورغم الإعتراضات، يترقب الجمهور مصير المسلسل وإمكانية عرضه خلال رمضان 2025.