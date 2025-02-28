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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حساباتها صورتين هي مرتدية النقاب مروجة لدورها في مسلسل "وتقابل حبيب" بدور "رقية العسكري" و هنأت محبيها ومتابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث كتبت: "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وانتم طيبين ".
و أضافت تمنياتها للجميع بمشاهدة ممتعة لدورها في المسلسل الرمضاني، مشيرة إلى أنها في انتظار آرائهم. و قد أثارت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها بظهورها في الصورة مرتدية النقاب، مما جعل جمهورها يتساءل عن تفاصيل دورها الذي قد يكون مختلفًا عن أدوارها السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تشارك صورتين لها بالنقاب وتعايد محبيها بحلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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