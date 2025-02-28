كاتي بيري تغادر الأرض في رحلة نسائيّة إلى الفضاء ولكن لمدة إحدى عشرة دقيقة فقط.

تصنع شركة بلو أوريجين المملوكة من جيف بيزوس التّاريخ بمهمّتها التّالية.

ستضمّ الرّحلة الفضائيّة الرّائدة طاقمًا نسائيًّا بالكامل، بما في ذلك مغنّية البوب كاتي بيري.

وستضمّ الرّحلة المرتقبة بشوق التي من المقرّر أن تتِمّ هذا الربيع، أيضًا جايل كينج المذيعة المشاركة في برنامج “CBS Mornings”، وعالمة الصّواريخ السّابقة في وكالة ناسا عائشة بوي، والنّاشطة في مجال الحقوق المدنيّة أماندا نجوين، ومنتجة الأفلام كيريان فلين، ورائدة الأعمال والطّيّار لورين سانشيز، وهي أيضًا خطيبة بيزوس.

ولعب سانشيز، الطّيّار المخضرم ونائب رئيس صندوق بيزوس للأرض، دورًا محوريًّا في تجميع الطّاقم.

ووصفت شركة بلو أوريجين هذه المهمّة بأنّها فرصة لهؤلاء النّساء للحصول على منظور جديد للأرض، ومشاركة تجاربهنّ وإلهام الأجيال القادمة.

تمثّل هذه المهمّة أوّل رحلة فضائيّة نسائيّة بالكامل منذ رحلة رائدة الفضاء السوفياتيّة فالنتينا تيريشكوفا الفرديّة في عام ١٩٦٣.

إنّها جزء من برنامج نيو شيبرد التّابع لشركة بلو أوريجين الذي أرسل حتى الآن اثنين وخمسين شخصًا إلى ما بعد خط كارمان، وهو الحدود المعترف بها دوليًّا للفضاء.

وأعربت بيري التي من المقرّر أن تبدأ جولتها الغنائيّة في الثّالث والعشرين من نيسان/أبريل، عن سعادتها بهذه المهمّة.

وقالت المغنّية في بيان: “لو أخبرني أحد أنّني سأكون جزءًا من أوّل طاقم نسائيّ بالكامل في الفضاء لكنت أودّ أن أصدّقه. لم يكن أيّ شيء يتجاوز خيالي عندما كنت طفلة”.

وتحدّثت كينج البالغة من العمر سبعين عامًا، عن مشاعرها المختلطة بشأن الرّحلة، وشبّهتها بتجربة الولادة.

وقالت في برنامج “CBS Mornings” على شبكة “CBS”، “لا أعرف كيف أشرح شعوري بالرّعب والإثارة في نفس الوقت”، وكشفت أنّها طلبت المشورة من صديقتها المقرّبة أوبرا وينفري قبل الالتزام بالرّحلة.

وتستمرّ المهمّة القادمة في اتّجاه الشّخصيّات البارزة التي تغامر بالفضاء.

وكان بيزوس نفسه على متن أوّل رحلة مأهولة لشركة بلو أوريجين في عام ٢٠٢١، وتبعه ممثّل ستار تريك ويليام شاتنر الذي صنع التّاريخ باعتباره أكبر شخص سنًّا في الفضاء في سنّ التّسعين.

كما شارك مايكل ستراهان، مقدّم برنامج Good Morning America، في رحلة Blue Origin.

وفي الوقت نفسه سافر الملياردير المنافس ريتشارد برانسون على متن سفينة VSS Unity التّابعة لشركة Virgin Galactic في عام ٢٠٢١، على الرّغم من أنّ مؤسّس SpaceX إيلون ماسك لم يشرع في رحلة فضائيّة بعد.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ستكون مهمّة NS-31 هي الرّحلة الفضائيّة البشريّة الحادية عشرة لصاروخ نيو شيبارد التّابع لشركة بلو أوريجين والرّحلة الحادية والثّلاثين بشكل عام.

ورغم أنّ الرّحلة ستستغرق نحو إحدى عشرة دقيقة فقط فإنّها تمثّل قفزة كبيرة للنّساء في مجال استكشاف الفضاء.

وبينما تستعدّ بيري وكينج وسانشيز وزميلاتهنّ في الطّاقم للإقلاع، فإنّ مهمتهنّ تمثّل رمزًا للتّقدّم ممّا يمهّد الطّريق لأجيال المستقبل من المستكشِفات الإناث.