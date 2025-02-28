شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 1.. ما الحادث الذى تسبب فى دخول هنيدى بغيبوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، وكما ظهر من البرومو يجسد هنيدي شخصية المحامي عبد الستار الكف، ويظهر وهو يترافع في المحكمة في عدد من القضايا، ثم يتعرض لحادث ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاما قبل إفاقته.

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 1

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 1 الكشف عن تفاصيل الحادث يتعرض له محمد هنيدي، وهل يرتبط ذلك الحادث بأحد القضايا التي يترافع فيها، وكيفية إفاقته بعد 20 عاما قضاها في غيوبة، وكيف يتعامل بعد الإفاقة منها.

يشارك في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال إلى جانب محمد هنيدي، كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 1

من المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال الليلة في تمام الساعة 6 ونصف مساء على شاشة قناة CBC، بينما تعرض على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، بالتزامن مع عرض المسلسل على منصة WATCH IT الإلكترونية.

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شهادة معاملة أطفال على دي إم سي