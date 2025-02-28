شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على بوستر مها نصار من مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة مها نصار خلال بوستر مسلسل الأميرة ظل حيطه بشخصية غامضة، ما أثار حيرة الجمهور فى الشخصية التى تلعبها، ومن المقرر عرضه فى النصف الأول على قناة أبو ظبى، ويعرض فى النصف الثانى على قناة ON.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، هالة فاخر، نضال الشافعي، عزت زين، عابد عنانى، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

فى جانب آخر حققت الفنانة مها نصار نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "صفحة بيضا"، حيث قدمت شخصية الطبيبة "سماح" بواقعية وإحساس عالٍ، وأتقنت تفاصيل الشخصية وأظهرت أبعادها النفسية ببراعة.

ويعد دور مها نصار في مسلسل "صفحة بيضا" تحديا كبيرا بسبب التفاصيل الكثيرة التى بنيت عليها الشخصية، ولكنها استطاعت أن تعكس صراعات الشخصية الداخلية وتعقيداتها بشكل مُقنع ومؤثر، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها وتتلقى الإشادات على أدائها التمثيلى، خاصة أنها سلطت الضوء على قضايا الفساد في قطاع الأدوية سواء الأدوية الفاسدة أو الأشخاص الذين يقومون بتخزين الأدوية حتى يستطيعون بيعها بسعر أعلى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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