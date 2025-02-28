شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور الأميرة ظل حيطه اليوم فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

تصور النجمة ياسمين صبرى عددا من مشاهد مسلسل الأميرة ظل حيطه، اليوم الجمعة، داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، على أن تنتقل ياسمين إلى مكان تصوير آخر بعد الانتهاء من تصوير مشاهد اليوم، لاسيما أنها يتبقى لها عدد محدود من المشاهد تصورهم على مدار هذا الأسبوع.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل مستوحى من قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

يناقش مسلسل الأميرة - ظل حيطه للنجمة قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

وفى سياق آخر انتهت ياسمين صبرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.