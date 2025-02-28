شكرا لقرائتكم خبر عن بتول الحداد تشارك فى مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة بتول الحداد فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وأشارت بتول الحداد إلى أن ظهورها يبدأ من الحلقة الأولى وتجسد شخصية تدعى نعمة وتعمل خادمة، فى أحد القصور الفخمة وهو قصر أبو العزم، والذى يمتلكه عبد العزيز أبو العزم الشخصية التى يقدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله ويقطن معه فى هذا القصر زوجته وأولاده وهم؛ الفنانة أنوشكا وكريم فهمى وخالد سليم ومحمود ياسين چونيور.

وأضافت بتول الحداد أن معظم مشاهدها فى العمل تجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز، لافتة إلى أن هناك مفاجأة غير متوقعة ستحدث ستغير مجري حياتها رأساً على عقب.

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقى، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025