شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد راندا حافظ وتنعيه بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة راندا حافظ وفاة والدها من خلال حسابها على موقع فيس بوك، ونعته بكلمات قالت فيها: "الحاج فراج حافظ والدى فى ذمة الله"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها ممن حرصوا على تعزيتها.

جدير بالذكر أن راندا حافظ مطربة سبق وشاركت فى أعمال فنية منها مسلسل لأعلى سعر، كما تمتلك مسيرة غنائية حققت فيها نجاحاً بأغانى عديدة منها ساكتة عليه، وديو غنائى مع عبد الباسط حمودة حمل اسم الدنيا غابة.



راندا حافظ

كما حققت فى وقت سابق بألبوم أنا أكتر واحدة مبسوطة نجاحاً كبيراً، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫.