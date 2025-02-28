تقارير تكشف تحلل جثة بيتسي أراكاوا زوجة جين هاكمان عند اكتشاف الوفاة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 07:19 مساءً - أعلنت بعض التقارير بأن جثة زوجة النجم الأمريكي جين هاكمان السيدة بيتسي أراكاوا، كانت في حالة تحلل حينما تم العثور عليها عقب وفاتها هي زوجها وكلبهما في منزلهم.

مُذكرة تفتيش تؤكد بأن هُناك شُبهة في وفاة جين هاكمان وزوجته

وقد أوضحت مذكرة تفتيش بأن هناك علامات واضحة على جثة بيتسي أراكاوا تؤكد تحلل جسدها من أبرزها انتفاخ وجهها وتشوهات في يديها وقدميها، وأضافت المذكرة بأن وفاة هاكمان وأراكاوا مُثيرة للشبهة الجنائية بما يكفي مما يتطلب إجراء بحث وتحقيق شامل، وفقًا لما جاء بـ"People".

تفاصيل وفاة جين هاكمان وزوجته

يُذكر أن يوم الأربعاء الماضي تم استدعاء الشرطة للمرة الأولى إلى مقر إقامة الزوجين حيث تم العثور على النجم الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما. وقد فارقوا الحياة، وبحسب ما أعلنت ضابطة المعلومات العامة بمكتب عمدة مقاطعة سانتا في دينيس و وماك أفيلا خلال بيان بأن السبب الحقيقي للوفاة لم يتم تحديده بعد، كما أعلن مكتب الشريف لموقع "TMZ" بإن جثتي الزوجين بقيتا في منزلهما لمدة يوم على الأقل قبل أن يتم العثور عليهما متوفيين.

نجوم هوليوود ينعون جين هاكمان

وكان قد نعى المخرج فرانسيس كوبولا صديقه جين، ووصفه بأنه "فنان عظيم"، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "جين هاكمان ممثل عظيم، ملهم ورائع في عمله. إنني حزين على خسارته، وسنفتقد وجوده ومساهمته".

كما نعته أيضًا الفنانة فاليري بيرين والتي شاركته ببطولة فيلم "سوبرمان" عام 1978، ووصفت الممثل الراحل بأنه "عبقري" وواحد من "أعظم من زينوا الشاشة الفضية".

وقد نشرت على حسابها الخاص بـ"X": "كان أداؤه أسطورياً، سوف نفتقد موهبته.. وداعاً يا عزيزي ليكس حتى نلتقي مرة أخرى".

فيما نشر الممثل جورج تاكي نعياً قال فيه: "لقد فقدنا أحد عمالقة الشاشة. كان جين هاكمان يستطيع أن يلعب أي شخصية، وتشعر أنه شخصية حقيقة وليس مجرد تمثيل. سوف نفتقده،و لكن أعماله ستعيش إلى الأبد".

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