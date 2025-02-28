كريم عبد العزيز وياسمين صبري من القاهرة إلى روما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 07:19 مساءً - يستأنف الفنانان كريم عبد العزيز وياسمين صبري تصوير المشاهد المتبقية في فيلمهما الجديد "الأرض السوداء -كيميت" خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر المقبل بواقع 3 أيام تصوير في القاهرة خلال الشهر الكريم، وما يقرب من 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما بعد عيد الفطر ليتم الانتهاء من العمل بالكامل هناك.

توقف التصوير بسبب انشغال البطلين

وأوقف القائمون على الفيلم عمليات التصوير خلال الشهرين الماضيين بسبب انشغال بطل الفيلم كريم عبد العزيز بتصوير فيلم The Seven Dogs بمشاركة الفنان أحمد عز في المملكة العربية السعودية، وكذلك ارتباط الفنانة ياسمين صبري بتصوير مسلسلها الجديد "الأميرة ظل حيطة" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

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فيلم "الأرض السودا - كيميت" من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، ومقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة تتعرف إلى كريم وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

كريم عبد العزيز في تعاون جديد مع بيتر ميمي

الفيلم يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

وفى سياق متصل تُصور ياسمين صبري مشاهدها الأخيرة في مسلسل "الأميرة - ظل حيطة" الذي ينطلق عرضه غداً السبت -أول أيام شهر رمضان- على قناة أبو ظبي، حيث تنتهي من آخر مشاهدها الأسبوع المقبل، والعمل مستوحى من قصة حقيقية ويتناول عدداً من قضايا المرأة، أبرزها التسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادي للزوج، وهو سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

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