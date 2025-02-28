نجوم الفن يهنئون الجمهور ويبعثون رسائل محبة بمناسبة شهر رمضان الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 07:19 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بحلول شهر رمضان الفضيل، آملين أن يحمل الخير والبركة والسلام إلى الجميع.

وقد وجّه النجوم رسائل خاصة إلى جمهورهم، بالإضافة إلى أمنياتهم مع حلول الشهر الكريم الذي يتميّز بالرحمة والبركة والخير، وسوف نستعرض في هذا الموضوع رسائل النجوم إلى جمهورهم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

يسرا تتمنى الخير لجمهورها في رمضان

شاركت النجمة يسرا من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لها موجهة من خلالها رسالة إلى جمهورها بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وكتبت : "رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، أعاده الله عليكم بالخير والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

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ليلى علوي تهنئ جمهورها برمضان

كما شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو هنأت من خلاله جمهورها ومحبيها بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث قالت : "رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبيين وبخير، ويارب يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركة والأمان والسلام، ويارب يتقبل منا كل الدعوات، كلنا ندعي ونصلي ونفعل الخير وربنا يرضي علينا ويحفظنا كلنا ويحفظ ولادنا وعائلتنا وبلدنا والبلاد العربية كلها، رمضان كريم دا أحلى شهر في السنة ويارب كل الخير والبركة".

وأرفقت الفيديو بتعليق قائلة : "كل سنة وانتم طيبين .. رمضان كريم".

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إلهام شاهين تهنئ جمهورها وتروج لـ إعتماد الهواري

وبشخصية "إعتماد الهواري" حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها ومتابعيها بحلول شهر رمضان الكريم، وقالت في فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" : "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبيين، وإن شاء الله هتكون معاكم إعتماد الهواري في رمضان في مسلسل "سيد الناس"، رمضان يجمعنا".

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كاظم الساهر

كما شارك النجم العراقي كاظم الساهر من خلال حسابه على "إنستغرام" صورة له وهنأ من خلالها جمهوره ومحبيه بشهر رمضان الكريم، حيث قال : "بمناسبة الشهر الفضيل، تقبّلوا منّى أطيب التمنيات بدوام الصحّة والعافية والأمن والسلام. رمضان كريم".

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هبة مجدي وغادة عادل تهنئان جمهورهما من كواليس المداح

كما شاركت النجمة هبة مجدي من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعتها بالفنانة غادة عادل من كواليس مسلسلها الرمضاني "المداح"، وعلقت على الصور قائلة: "الليلة اول حلقة من مسلسل المداح .. ست الحسن و رحاب بيقولولكم رمضان كريم و كل سنة و انتم طيبين".

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ميرهان حسين تحتفل بطقوس رمضان

كما حرصت النجمة ميرهان حسين على الاحتفال بطقوس رمضان، من خلال نشر مقطع فيديو من منزلها والذي بدا عليه استعداداتها لشهر رمضان بالزينة والإكسسوارات الخاصة برمضان، وذلك على خلفية أغنية "رمضان جانا"، وعلقت على الفيديو قائلة: "و في السنة مرة تزورنا و بنستناك.. كل سنة و كلنا طيبين..اللهم بلغنا رمضان".

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