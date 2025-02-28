هكذا هنأت روجينا هدى المفتي على مسلسلها الرمضاني 80 باكو!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 05:55 مساءً - حرصت النجمة روجينا على تهنئة زميلتها هدى المفتي بمسلسلها الرمضاني "80 باكو"، من خلال مفاجأتها ونشر مقطع فيديو جمعهما عبر حسابها الشخصي على مقطع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، باركت لها من خلاله على مسلسها وتمنت لها النجاح.

روجينا تهنئ هدى المفتي على مسلسلها

شاركت النجمة روجينا من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو جمعها مع هدى المفتي تبارك من خلاله لها على مسلسها "80 باكو"، حيث قالت روجينا في الفيديو : " النهاردة أنا عايزة أبارك لنجمة هتكسر رمضان السنة دي، يا حبيبتي ألف مبروك هتكسري الدنيا في "80 باكو" ويجعل نجاحه كبير يارب، بموت فيكي وبحبك وإن شاء الله رمضان كريم علينا، بحبك يا عمري".

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه : " الف مبروك ياهدى .. بحبك يعمرررررررررررى ..احلى زيارة دى ولا اية".

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مسلسل "80 باكو"

مسلسل "80 باكو" ينتمي لنوعية أعمال الـ15، ويأتي من بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، والعمل من إخراج كوثر يونس، ومن تأليف غادة عبد العال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول مصففة الشعر الموهوبة بوسي التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها لتخوض رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات.

روجينا تنافس بمسلسل "حسبة عمري" في دراما رمضان

من جهة أخرى تتنافس روجينا في الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر، بمسلسل يحمل اسم "حسبة عمري"، وتظهر خلال أحداثه بشخصية "هند" والتي تتسم بالعديد من بالتناقضات. ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدداً آخر من النجوم وهم نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرين وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

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