مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرفوا إلى القائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 05:55 مساءً - ينطلق موسم دراما رمضان 2025 رسمياً اليوم الجمعة بعرض عدد من المسلسلات الجديدة التي حجزت مكانها في المنافسات مبكراً، على أن يتم استكمال عرض الحلقات الأولى من باقي الأعمال غداً السبت أول أيام شهر رمضان الذي يشهد عرض عدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة والتي انقسمت ما بين النصف الأول من شهر رمضان والنصف الثاني من الشهر الكريم.

وأعلنت القنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية عن قائمة مسلسلات الـ 15 الحلقة التي تعرضها على شاشتها في النصف الأول من شهر رمضان 2025، وفي نفس الوقت يتبقى عدد آخر من المسلسلات المنتظر عرضها في النصف الثاني رمضان وترصد "الخليج 365" قائمة بأشهر الأعمال التي ينطلق عرضها بدءًا من يوم 16 رمضان في التقرير التالي.

الغاوي في النصف الثاني من رمضان حصري على ON

مسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي، يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل هو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي. وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

View this post on Instagram A post shared by ♠️ Ahmed Mekky ♠️ (@mekkystyle)



يمكنكِ قراءة.. أبرزهن ياسمين عبدالعزيز ودنيا سمير غانم.. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025

عايشة الدور حصرياً على قناة ON

وتقرر عرض مسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، وتدور الأحداث حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

نص الشعب اسمه محمد على MBC في النصف الثاني من رمضان

نفس الأمر بالنسبة لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومايان السيد وهاجر السراج، والذي يعرض في النصف الثاني من رمضان حصرياً على قناة MBC مصر، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت حول محمد مهندس التكييف الذي يعمل مهندس تكييف ويحاول تغيير حياته الروتينية، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت.

View this post on Instagram A post shared by Essam Omar عصام عمر (@essam__omar)



إقرئي أيضاً.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرز

منتهى الصلاحية يعرض حصرياً على قناة MBC مصر

مسلسل "منتهى الصلاحية" بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي، يعرض كذلك في النصف الثاني من رمضان حصرياً على قناة MBC مصر، وتدور أحداث العمل حول صالح الذي يدخل السجن ويخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق القمار الإلكتروني، لكنه يقوده إلى عالم مظلم ومليء بالمخاطر.

لام شمسية من مسلسلات النصف الثاني

كذلك مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي، يعرض فى النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة DMC، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، ويتناول العمل عدداً من القضايا الاجتماعية الهامة أبرزها التعدي على الأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)



تابعي المزيد.. خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025



ظلم المصطبة يعرض على قناتي DMC والحياة



ومن مسلسلات النصف الثاني من رمضان، "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة، ويعرض على قناتي DMC والحياة، والعمل ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة ومحمد علي، وإنتاج شركة united studios، ويناقش العمل عدداً من القضايا الاجتماعية وتحديداً في الأرياف، يلقي الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، والقوانين غير العادلة.

غادة عبد الرازق متواجدة فى النصف الثاني بـ شباب إمرأة

مسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبد الرازق من الأعمال التي تعرض في النصف الثاني من رمضان على قنوات ON و CBC والنهار، والعمل مأخوذ عن الفيلم الذي يحمل نفس الاسم الذي قام ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا، وتعيد غادة عبد الرازق تجسيد شخصية شفاعات التي لعبتها تحية كاريوكا في الفيلم.

View this post on Instagram A post shared by CBC Now (@cbcnow)



قد تحب قراءة.. أسماء مسلسلات رمضانية مستوحاة من أعمال فنية قديمة.. تعرفوا إليها

قهوة المحطة على قنوات ON و CBC والقاهرة والناس



مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وهالة صدقي، يعرض في النصف الثاني من رمضان على قنوات ON و CBC والقاهرة والناس، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يتناول صراع الطبقات، عبر قصص إنسانية تتخللها جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

حسبة عمري يعرض فى نصف رمضان الثاني

ويعرض في النصف الثاني من رمضان أيضاً، مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وإسلام ابراهيم على قنوات DMC و CBC والنهار والقاهرة والناس، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح، ويسلط العمل الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

قبائل الصخرة" هو الجزء الثاني من "قلع الحجر



مسلسل "قبائل الصخرة" وهو الجزء الثاني من "قلع الحجر" بطولة محمد رياض ونشوى مصطفى ومنى عبد الغني يعرض في النصف الثاني من رمضان، وفي الموسم الثاني، يسعى العمدة فرماوي للبحث عن من قتلوا ابنه محمد ويخطط للانتقام منهم، بينما يحاول التوفيق بين واجباته الأسرية ومهام عمله كعمدة، وتتوالى الأحداث.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».