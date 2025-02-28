أبطال العتاولة يغنون بوم بوم قبل انطلاق العرض غداً.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 05:55 مساءً - طرح صناع مسلسل "العتاولة 2" أغنية دعائية جديدة هي الثالثة قبل انطلاق عرض العمل غداً السبت أول أيام شهر رمضان 2025 على قناة mbc مصر، وتحمل الأغنية اسم "بوم بوم العتاولة جم" ويغنيها أبطال العمل أحمد السقا، فيفي عبده، طارق لطفي، زينة، مصطفى أبو سريع ونسرين أمين.

أبطال العتاولة 2 يغنون للمسلسل على طريقة الجزء الأول

ويأتي غناء أبطال مسلسل "العتاولة 2" أغنية "بوم بوم العتاولة" جم على طريقة ما قاموا به في الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث غنى أبطال العمل أيضاً أغنية بعنوان "عتاولة" شارك فيها أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وباسم سمرة وحققت الأغنية رواجاً كبيراً، وساهمت بشكل كبير في الدعاية للعمل.

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أغنية "بوم بوم العتاولة جم" هي الثالثة ضمن عمليات الدعاية للمسلسل، قبل انطلاق العرض في رمضان 2025، حيث طرح القائمون على العمل أغنيتين فى وقت سابق الأولى بعنوان "أتقل ناس في البلد"، غناء المطرب الشعبي رضا البحراوي، من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع محمد حريقة، والثانية "إسكندراني أنا" أداء محمود شيبة وحودة بندق، ألحان وكلمات خالد جمال.

النجوم الجدد وتفاصيل أدوارهم في الجزء الثاني

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.

ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة. فيما تشارك الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.

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"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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