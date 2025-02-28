ريم البارودي تنسحب من مسلسل "جوما" للمرة الثانية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثة المصرية ريم البارودي انسحابها مجددًا من مسلسل "جوما" الذي سيُعرض في رمضان 2025، مؤكدة التزامها بتصوير 15 حلقة فقط وفقًا لعقدها مع الشركة المنتجة، و أوضحت ريم عبر حسابها أنها لن تستطيع الإستمرار في التصوير بسبب ظروف صحية.



شددت البارودي على شكرها الخاص للممثلة ميرفت أمين التي كانت سببًا في قبولها العمل، المسلسل يتناول فكرة النسيان، و تجسد فيه ميرفت أمين دور والدة فتاتين، إحداهما ريم البارودي، و تشارك في البطولة منة عرفة، التي حلت بديلة لمنة فضالي.