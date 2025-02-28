هل وقع ياسر جلال ضحية أخيه رامز في "رامز إيلون مصر" ؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل المصري ياسر جلال ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن ظهوره في برنامج شقيقه الممثل ومقدم برامج المقالب رامز جلال، الجديد "رامز إيلون مصر"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

تم نشر منشور منسوب له يشير إلى مشاركته، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، ولكن ياسر جلال سرعان ما نفى هذه الأخبار، مؤكدًا أن الحساب الذي نشر الخبر غير رسمي، وأنه لم يشارك في أي برامج مقالب، كما عبر عن دعمه لشقيقه رامز وتمنياته له بالنجاح المستمر.