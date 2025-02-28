زيندايا تنضم إلى "شريك 5" وتؤدي دور ابنة شريك وفونا

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت شركة "دريم ووركس" عشاق سلسلة أفلام "شريك" بالكشف عن التريلر الأول للجزء الخامس، والذي أعلن انضمام النجمة العالمية زيندايا إلى طاقم العمل، حيث ستؤدي دور "فليتسيا"، ابنة شريك وفونا.



أثار الإعلان حماس الجمهور، لكنه في الوقت نفسه طرح تساؤلات حول القصة وأسلوب الرسوم المتحركة المعتمد، ويظهر التريلر لحظات فكاهية تجمع بين الشخصيات الكلاسيكية مثل شريك، الحمار، وفونا، إلى جانب تقديم الشخصية الجديدة التي تجسدها زيندايا.

يعود أبطال السلسلة الأصلية، بما في ذلك مايك مايرز (شريك)، إيدي مورفي (الحمار)، وكاميرون دياز (فونا)، مما يعزز الترقب للجزء الجديد. لكن في المقابل، انقسم الجمهور بين متحمس للعمل وبين من يرى أن السلسلة تستمر فقط لتحقيق المزيد من الأرباح.

يذكر أن سلسلة "شريك" بدأت عام 2001، مستوحاة من كتاب للكاتب ويليام ستيغ، وحققت نجاحاً كبيراً، حيث فاز الجزء الأول بجائزة أوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة. ومن المقرر أن يُعرض "شريك 5" في نهاية العام المقبل.