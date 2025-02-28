الحنين غلب إليسّا في ذكرى وفاة والدها… هكذا أحيت المناسبة الأليمة

أحيت الفنّانة اللبنانيّة، إليسّا الذّكرى الحادية والعشرين لرحيل والدها إذ عبّرت عن شوقها الكبير إليه وشعورها بالوجع والغصّة بدونه.

بهذه المناسبة الحزينة شاركت إليسّا متابعيها عبر “إكس” مقطع فيديو، تمّ تنفيذه عبر تقنية الذكاء الاصطناعيّ جمعها بوالدها وهي تغمره بشوقٍ كبير وعلّقت: “واحد وعشرون عامًا مرّت كأنّها أمس.. غيابك وجع وغصّة لكنّ حضنك باقٍ في قلبي وبكل ذكرى تعيش بداخلي واليوم ولو من خلال الذّكاء الاصطناعيّ، عشت اللحظة التي أتمنّاها كل يوم… حضنك”.

وختمت بالقول:”ياما خدني يا ناس من إيدي وارتحت فحضنه من الآه”.

على صعيد آخر، هنّأت إليسّا مواطنتها الفنّانة نجوى كرم بعيد ميلادها إذ كتبت في منشور عبر “إكس”:” عقبال كل عام وأنتِ شمس الأغنية ينعاد عليكِ ويا رب سنواتك القادمة تكون مليئة بالحُبّ والنّجاح وكل شيء تتمنّيه”.

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من جانبها، ردّت نجوى كرّم على رسالة إليسّا بالقول:” وأنتِ يدوم مشوارك بتألّق ونجاح والله يديم عليكِ نعمة الصّحّة”.