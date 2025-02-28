شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل كامل العدد ++ الليلة على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة on عرض مسلسل كامل العدد ++ الحلقة الأولى بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة الليلة فى تمام الساعة 7 مساء.

كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، إنجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتستكمل أحداث مسلسل كامل العدد ++ قصة "أحمد" وزوجته "ليلى"، وأبنائهم ليخوضوا قصص جديدة مع عائلتهم في شكل اجتماعي كوميدي.

كما تعرض الليلة الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة 7 مساء حصريا على شاشتها، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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