شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل شهادة معاملة أطفال لمحمد هنيدى قبل عرض أولى حلقاته الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم عرض أولى حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، والذى يشهد عودته إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات.

يعرض المسلسل على شاشة قناة cbc فى تمام الساعة 6 مساء، بينما يعاد عرضه الساعة 6:15 صباحا، والساعة 9:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

بينما يعرض على شاشة dmc فى تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد عرضه الساعة 10 ونصف صباحا.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول شخصية المحامي عبد الستار الكف، الذي يتعرض إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالم مغاير تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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مواعيد شهادة معاملة أطفال على cbc