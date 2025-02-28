شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل ولاد الشمس قبل عرض أولى حلقاته الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم عرض أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، الذى ينافس ضمن سباق دراما رمضان 2025، إذ يعرض الليلة على قناة on فى تمام الساعة 7:45 مساء، بالتزامن مع عرضه على watch it.

بينما يعرض اليوم على شاشة قناة cbc فى تمام الساعة 9:45 مساء، ويعاد عرض الحلقة الساعة 2:45 صباحا، والساعة 12:15 ظهرا.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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مواعيد ولاد الشمس على on