إيمان الباني تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال من دبي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني، أنظار الجمهور في أحدث إطلالة لها من دبي، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقة باللون البني، بكمين طويلين، وسروالاً واسعاً باللون البيج، وإستعرضت رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وكان استمتع الثنائي الشهير، الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته إيمان الباني، بليلة مغربية سعيدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للثنائي خلال تواجدهما في المغرب، إذ ظهر مراد وهو يرقص مع إيمان، وشريكته في مسلسله الجديد القادم الذي يحمل عنوان "الحديقة السرية"، إيبرو شاهين.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا محبتهم لمراد وزوجته إيمان، كما لفتوا إلى أن ثنائية مراد وإيبرو جميلة، والتناغم والتناسق بينهما ملفت.

