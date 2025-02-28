دينزل واشنطن يعود إلى برودواي إلى جانب جيك جيلنهال في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - يعود النجم العالمي دينزل واشنطن إلى برودواي، ليلعب دور البطولة في مسرحية شكسبير "Othello"، إلى جانب النجم العالمي جيك جيلنهال، الذي يشارك في بطولة الإنتاج بدور ياجو.



وسوف تعرض المسرحية في عام 2028، وقد قام المخرج الأسطوري في برودواي كيني ليون بنقل العرض من عصر النهضة إلى البندقية وقبرص، ويعتبر "Othello" وقواته قوة احتلال من مشاة البحرية الأميركية.

ويتحدث جيك جيلنهال عن تمثيل شكسبير لأول مرة، كما يتحدث واشنطن عن عودته إلى الوطن في برودواي و"لا يوجد تمثيل شكسبيري"، الذي يبحث عنه ليون في ممثليه.

