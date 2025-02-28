أحدث ظهور لـ فاليري أبو شقرا يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان السابقة، والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا، على الجمهور ولفتت الأنظار بأناقتها المعتادة.

وإرتدت فاليري فستاناً طويلاًَ وضيقاً باللون الأسود، بشق على أحد جانبيه، وفتحة عند الكتف، وبأكمام طويلة.

ونسقت معه مجموعة أكسسوارات مميزة باللون الذهبي، أضافت رونقاً خاصاً للإطلالة.

وتركت شعرها منسدلاً وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بها.

وكانت فاليري قد احتلفت بليلة عيد الميلاد، بأجواء عائلية.

وشاركت فاليري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال زياد عمار، وابنهما وابنتيهما جازمين وتمار.

وظهرت فاليري وعائلتها في الصورة، من أمام شجرة الميلاد، وتألقت بفستان أسود قصير بقصة واسعة، بينما اختارت لطفلتيها ملابس باللونين الأسود والأحمر.

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