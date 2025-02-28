ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية كارول عبود الجمهور، مقطع فيديو لشخصية "آسيا"، التي تجسدها في مسلسل "بالدم".

وعلقت على المنشور، كاشفة أن الحلقة الأولى موعدها اليوم، وقالت: "الليلة أول حلقة ع منصة شاهد من 'بالدم'

وبكرا رح تتعرفو ع آسيا، هالشخصية الغريبة يلي عملتها من قلبي، كرهتها وحبيتها وفهمتها وتعاطفت معها...

بشكر شركة ايغل فيلمز عالثقة مرة جديدة، ونادين جابر عالجهد والحب تترسم شخصيات هالقد مختلفة وحقيقية، وفيليب أسمر على حرصو انو كلنا نقدم شي جديد مش عاملينو قبل.

حضرونا واعطونا رأيكن رمضان كريم وعقبال كل سنة".

كانت هذه تفاصيل خبر كارول عبود تكـ ـشف موعد عرض الحلقة الأولى من "بالدم".. وهذا ما قالته عن شخصيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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